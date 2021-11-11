Терехов офіційно став мером Харкова

Ігор Терехов офіційно заступив на посаду Харківського міського голови, присягнувши на позачерговій сесії 11 листопада.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на сесію міськради Харкова

Деталі: Голова Харківської міської ТВК Олена Матвієнко зачитала постанову про реєстрацію Терехова міським головою, яку одностайно прийняли у комісії після отримання особисто від Терехова необхідного пакету документів, включаючи рішення Харківської міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8 скликання, копію трудової книжки та копію паспорта.

Матвієнко оголосила, що з моменту присяги Терехов набув повноважень мера міста.

Після цього Терехов сказав російською, що його "переповнюють емоції".

Нагадаємо: На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переміг Терехов, набравши 50,66% голосів за підсумками підрахунку 100% протоколів.