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Терехов официально стал мэром Харькова

Четверг, 11 ноября 2021, 21:21
Терехов официально стал мэром Харькова

Игорь Терехов официально вступил в должность Харьковского городского головы, присягнув на внеочередной сессии 11 ноября.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сессию горсовета Харькова

Детали: Председатель Харьковской городской ТИК Елена Матвиенко зачитала постановление о регистрации Терехова городским головой, которое единогласно приняли в комиссии после получения лично от Терехова необходимого пакета документов, включая решение Харьковского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Харьковского городского совета 8 созыва, копию трудовой книги и копию паспорта.

Матвиенко объявила, что с момента присяги Терехов обрел полномочия мэра города.

После этого Терехов сказал по-русски, что его "переполняют эмоции".

Напомним: На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил Терехов, набрав 50,66% голосов по итогам подсчета 100% протоколов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковвиборы
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