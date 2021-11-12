Визначено 10 ділянок можливого підходу мігрантів з Білорусі – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "нормальний кордон" між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.

Джерело: Монастирський в ефірі ток-шоу "Право на владу"

Пряма мова: "Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає.

І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і республікою Білорусь.

Мова йде про понад тисячу кілометрів державного кордону".

"Визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.

Саме там у першу чергу будуть посилюватися прикордонники Національною гвардією, поліцією. Крім того, основний меседж – це консолідація всіх зусиль".

Деталі: Монастирський також зазначив, що на засіданні РНБО йшлося і про підрозділи тероборони, які в разі потреби будуть залучатися до захисту кордону.

Міністр повідомив, що в точках можливого загострення є сенс провести "навчання з територіальної оборони".

Крім того, за словами Монастирського, він дав вказівку "підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку" біля українського-білоруського кордону, які повинні пройти відповідні навчання.

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