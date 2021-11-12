Определены 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "нормальная граница" между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью отсутствует, и что 10 участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси.

Источник: Монастырский в эфире ток-шоу "Право на власть"

Прямая речь: "Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет.

И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь.

Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы".

"Определено 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

Там в первую очередь будут усиливаться пограничники Национальной гвардией, полицией. Кроме того, основной месседж – это консолидация всех усилий.

Детали: Монастырский также отметил, что на заседании СНБО речь шла и о подразделениях терробороны, которые в случае необходимости будут привлекаться к защите границы.

Министр сообщил, что в точках возможного обострения есть смысл провести "обучение с территориальной обороны".

Кроме того, по словам Монастырского, он дал указание "поднять все общественные формирования по охране общественного порядка" возле украинско-белорусской границы, которые должны пройти соответствующие учения.

Напомним: