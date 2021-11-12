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Определены 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси – Монастырский

Пятница, 12 ноября 2021, 01:20
Денис Монастырский, скриншот

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "нормальная граница" между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью отсутствует, и что 10 участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси.

Источник: Монастырский в эфире ток-шоу "Право на власть"

Прямая речь: "Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет.

И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь.

Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы".

"Определено 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

Там в первую очередь будут усиливаться пограничники Национальной гвардией, полицией. Кроме того, основной месседж – это консолидация всех усилий.

Детали: Монастырский также отметил, что на заседании СНБО речь шла и о подразделениях терробороны, которые в случае необходимости будут привлекаться к защите границы.

Министр сообщил, что в точках возможного обострения есть смысл провести "обучение с территориальной обороны".

Кроме того, по словам Монастырского, он дал указание "поднять все общественные формирования по охране общественного порядка" возле украинско-белорусской границы, которые должны пройти соответствующие учения.

Напомним:

  • Границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских и 15 вертолетов.
  • 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.
  • В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Украинская правда
Темы: МВДграницаБеларусь
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