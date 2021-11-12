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Космічний корабель Crew Dragon зістикувався з МКС

П'ятниця, 12 листопада 2021, 02:58
Космічний корабель Crew Dragon зістикувався з МКС
фото: NASA

Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Джерело: NASA

Деталі: Стикування відбулося 11 листопада о 6:32 p.m. за часом Східного узбережжя США (12 листопада о 01:32 за Києвом) через 21 годину після запуску корабля.

До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Місія триватиме до квітня 2022 року.

Що передувало: Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX з екіпажем відправився до Міжнародної космічної станції.

Нагадаємо: Двома днями раніше після шести місяців перебування в космосі на Землю повернулися астронавти SpaceX Crew-2.

Українська правда

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Теми: космос
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