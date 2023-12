Космічний корабель Crew Dragon зістикувався з МКС

Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Джерело: NASA

Деталі: Стикування відбулося 11 листопада о 6:32 p.m. за часом Східного узбережжя США (12 листопада о 01:32 за Києвом) через 21 годину після запуску корабля.

До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Місія триватиме до квітня 2022 року.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!



After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj