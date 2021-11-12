США про війну на Донбасі: "Головна перешкода миру – Росія"

Повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн заявила, що головною перешкодою миру на Донбасі є Росія.

Джерело: Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі у Відні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Військова активність Росії в Україні та навколо неї, разом із дедалі більш ворожою риторикою Кремля протягом попередніх місяців, є необґрунтованими та небезпечно провокаційними. Головна перешкода миру – Росія.

Це – конфлікт, який розпочала Росія, і зараз вона несе повну відповідальність за його завершення".

"Ми закликаємо Росію припинити свою агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України".

"Ми закликаємо Росію взяти конструктивну участь у Тристоронній контактній групі та відкрити всі КПВВ уздовж лінії зіткнення, щоб забезпечити вільне пересування цивільного населення".

Деталі: Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, вже призвела до понад 13 тис. смертей, десятків тисяч поранених, переселенні близько 1,6 мільйона людей і завданні величезної шкоди критичній цивільній інфраструктурі.

Вона також закликала Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат і здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи на контрольованій Росією території на Сході та в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо: У Департаменті оборони США заявили, що стежать за переміщенням російських військ поблизу кордонів з Україною та Білоруссю.