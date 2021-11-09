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Скупчення російських військ на кордоні з Україною: США уважно стежать

Вівторок, 9 листопада 2021, 13:35
Скупчення російських військ на кордоні з Україною: США уважно стежать
Джон Ф. Кірбі. Фото з сайту видання "Голос Америки"

У Департаменті оборони США стежать за переміщенням російських військ поблизу кордонів з Україною та Білоруссю.

Джерело: коментар прессекретаря Пентагону Джона Кірбі на сайті відомства

Пряма мова: "Ми продовжуємо фіксувати загрозливі переміщення російських військ біля кордону з Україною та в західних регіонах Росії. Ми продовжуємо вимагати від них пояснити їхні наміри. Що насправді вони роблять. І дотримуватися Мінських домовленостей, і поважати територіальну цілісність і суверенітет України".

Деталі: У Пентагон підтверджують концентрацію російських військ біля кордонів України та Білорусі.

Утім, Кірбі відмовився дати кількісну оцінку військовослужбовців Росії поблизу кордонів.

Також прессекретар відмовився сказати, чи співмірне нинішнє скупчення військ із маневрами у квітні цього року. 

Передісторія:

  • 8 листопада комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону.
  • Авторитетні американські видання The Washington Post i Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.

Українська правда

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Теми: СШАРосіявійна
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