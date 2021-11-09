Скупчення російських військ на кордоні з Україною: США уважно стежать

У Департаменті оборони США стежать за переміщенням російських військ поблизу кордонів з Україною та Білоруссю.

Джерело: коментар прессекретаря Пентагону Джона Кірбі на сайті відомства

Пряма мова: "Ми продовжуємо фіксувати загрозливі переміщення російських військ біля кордону з Україною та в західних регіонах Росії. Ми продовжуємо вимагати від них пояснити їхні наміри. Що насправді вони роблять. І дотримуватися Мінських домовленостей, і поважати територіальну цілісність і суверенітет України".

Деталі: У Пентагон підтверджують концентрацію російських військ біля кордонів України та Білорусі.

Утім, Кірбі відмовився дати кількісну оцінку військовослужбовців Росії поблизу кордонів.

Також прессекретар відмовився сказати, чи співмірне нинішнє скупчення військ із маневрами у квітні цього року.

Передісторія: