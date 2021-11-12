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США о войне на Донбассе: "Главное препятствие миру – Россия"

Пятница, 12 ноября 2021, 06:48
фото: ОБСЕ

Поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что главным препятствием мира на Донбассе является Россия.

Источник: Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе с все более враждебной риторикой Кремля на протяжении предыдущих месяцев, необоснованная и опасно провокационная. Главное препятствие миру – Россия.

Это конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение.

"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины".

"Мы призываем Россию принять конструктивное участие в Трехсторонней контактной группе и открыть все КПВВ вдоль линии столкновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданского населения".

Детали: Американская дипломатка напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине уже привела к более 13 тыс. смертей, десяткам тысяч раненых, переселению около 1,6 миллиона человек и причинению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.

Она также призвала Россию разрешить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг по всей территории Украины, включая на контролируемой Россией территории на Востоке и в оккупированном Россией Крыму.

Напомним: В Департаменте обороны США заявили, что следят за перемещением российских войск вблизи границ с Украиной и Белоруссией.

Темы: ДонбассвойнаСШАРосcия
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