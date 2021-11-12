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Коронавірус: Черкащина офіційно стала "червоною"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 07:55
Коронавірус: Черкащина офіційно стала червоною
УП

З 12 листопада "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлено на території Черкаської області.

Джерело: очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook, рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Пряма мова Скічка: "Нагадую, що з 12 листопада на Черкащині діятиме "червона" зона. Чим вона відрізняється від торішньої? Можливістю вибору на противагу безальтернативним обмеженням абсолютно для всіх, як було у 2020 році.

Ви можете не вакцинуватися, не захищати себе від тяжкого перебігу COVID-19, але тоді доведеться дотримуватися всіх обмежень "червоної" зони".

Деталі: Таким чином у регіоні заборонена робота наступних закладів за умови, якщо там не вакциновані всі працівники та відвідувачі:

  • закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
  • ТРЦ, кінотеатрів, театрів, інших закладів культури (окрім історико-культурних заповідників);
  • закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • забронено проведення масових заходів (окрім офіційних спортзаходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів).

Українська правда
Теми: Черкаська областькарантин
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