Коронавірус: Черкащина офіційно стала "червоною"
П'ятниця, 12 листопада 2021, 08:55
З 12 листопада "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлено на території Черкаської області.
Джерело: очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook, рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Пряма мова Скічка: "Нагадую, що з 12 листопада на Черкащині діятиме "червона" зона. Чим вона відрізняється від торішньої? Можливістю вибору на противагу безальтернативним обмеженням абсолютно для всіх, як було у 2020 році.
Ви можете не вакцинуватися, не захищати себе від тяжкого перебігу COVID-19, але тоді доведеться дотримуватися всіх обмежень "червоної" зони".
Деталі: Таким чином у регіоні заборонена робота наступних закладів за умови, якщо там не вакциновані всі працівники та відвідувачі:
- закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- ТРЦ, кінотеатрів, театрів, інших закладів культури (окрім історико-культурних заповідників);
- закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- забронено проведення масових заходів (окрім офіційних спортзаходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів).
Українська правда