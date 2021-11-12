Коронавірус: Черкащина офіційно стала "червоною"

З 12 листопада "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлено на території Черкаської області.

Джерело: очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook, рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Пряма мова Скічка: "Нагадую, що з 12 листопада на Черкащині діятиме "червона" зона. Чим вона відрізняється від торішньої? Можливістю вибору на противагу безальтернативним обмеженням абсолютно для всіх, як було у 2020 році.

Ви можете не вакцинуватися, не захищати себе від тяжкого перебігу COVID-19, але тоді доведеться дотримуватися всіх обмежень "червоної" зони".

Деталі: Таким чином у регіоні заборонена робота наступних закладів за умови, якщо там не вакциновані всі працівники та відвідувачі: