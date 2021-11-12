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Коронавирус: Черкасщина официально стала "красной"

Пятница, 12 ноября 2021, 07:55
Коронавирус: Черкасщина официально стала красной
УП

С 12 ноября "красный" уровень эпидемической опасности установлен на территории Черкасской области.

Источник: глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook, решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Прямая речь Скичко: "Напоминаю, что с 12 ноября в Черкасской области будет действовать "красная" зона. Чем она отличается от прошлогодней? Возможностью выбора в противовес безальтернативным ограничениям абсолютно для всех, как было в 2020 году.

Вы можете не вакцинироваться, не защищать себя от тяжелого течения COVID-19, но тогда придется соблюдать все ограничения "красной" зоны".

Детали: Таким образом, в регионе запрещена работа следующих заведений при условии, что там не вакцинированы все работники и посетители:

  • заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • ТРЦ, кинотеатров, театров, других учреждений культуры (кроме историко-культурных заповедников);
  • учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • запрещено проведение массовых мероприятий (кроме официальных спортмероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей).

Украинская правда
Темы: Черкасская областькарантин
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