Коронавирус: Черкасщина официально стала "красной"
С 12 ноября "красный" уровень эпидемической опасности установлен на территории Черкасской области.
Источник: глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook, решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Прямая речь Скичко: "Напоминаю, что с 12 ноября в Черкасской области будет действовать "красная" зона. Чем она отличается от прошлогодней? Возможностью выбора в противовес безальтернативным ограничениям абсолютно для всех, как было в 2020 году.
Вы можете не вакцинироваться, не защищать себя от тяжелого течения COVID-19, но тогда придется соблюдать все ограничения "красной" зоны".
Детали: Таким образом, в регионе запрещена работа следующих заведений при условии, что там не вакцинированы все работники и посетители:
- заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- ТРЦ, кинотеатров, театров, других учреждений культуры (кроме историко-культурных заповедников);
- учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- запрещено проведение массовых мероприятий (кроме официальных спортмероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей).