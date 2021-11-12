Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ не продовжувала заборону на в'їзд російському блогеру Варламову

П'ятниця, 12 листопада 2021, 09:33
СБУ не продовжувала заборону на в'їзд російському блогеру Варламову
Ілля Варламов. фото з Вікіпедії

Служба безпеки України не продовжувала заборону на в’їзд в Україну відомому російському блогеру Іллі Варламову.

Джерело: відповідь СБУ на запит "Української правди", речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: У листопаді 2021 року сплив термін 5-річної заборони на в’їзд Варламову. УП поцікавилась, чи продовжила СБУ цю санкцію з огляду на візити цього громадянина до окупованого Криму.

Дослівно СБУ: "На Ваш запит від 05.11.2021 року повідомляємо, що станом на дату запиту компетентними підрозділами Служби безпеки України рішення про заборону в’їзду запитуваному іноземцю не приймалося.

У разі наявності визначених законодавством підстав СБ України вживатимуться необхідні заходи".

 

Додатково: УП поцікавилася також у Державної прикордонної служби, чи мають там підстави відмовити Варламову у в’їзді, якщо він вирішить його здійснити. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив наступне:

Пряма мова: "Державна прикордонна служба в повній мірі застосовує до громадян норми законодавства у разі, якщо вони порушують порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Якщо говорити про іноземних громадян, щодо них крім притягнення до адміністративної відповідальності встановлюється і заборона в’їзду на територію України.

У разі спроби перетину державного кордону і підтвердження фактів незаконного перебування на ТОТУ такій особі буде відмовлено у в’їзді в Україну і проставлено заборону на в’їзд терміном на 3 роки".

Нагадаємо: На початку листопада російський блогер Ілля Варламов оприлюднив на платформі Youtube фільм про історію незалежної Україну, який перекручує або замовчує деякі факти (як то війну РФ з Україною) та містить елементи пропаганди, наприклад "свідчення кримчан", які розповідають, як "ввічливі чоловічки" "забезпечували порядок" під час початку спроби анексії півострова.

Стрічка викликала неабияке обурення з боку українців.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїРосіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
санкції
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
Останні новини
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
Усі новини...
Реклама: