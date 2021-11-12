СБУ не продовжувала заборону на в'їзд російському блогеру Варламову

Служба безпеки України не продовжувала заборону на в’їзд в Україну відомому російському блогеру Іллі Варламову.

Джерело: відповідь СБУ на запит "Української правди", речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: У листопаді 2021 року сплив термін 5-річної заборони на в’їзд Варламову. УП поцікавилась, чи продовжила СБУ цю санкцію з огляду на візити цього громадянина до окупованого Криму.

Дослівно СБУ: "На Ваш запит від 05.11.2021 року повідомляємо, що станом на дату запиту компетентними підрозділами Служби безпеки України рішення про заборону в’їзду запитуваному іноземцю не приймалося.

У разі наявності визначених законодавством підстав СБ України вживатимуться необхідні заходи".

Додатково: УП поцікавилася також у Державної прикордонної служби, чи мають там підстави відмовити Варламову у в’їзді, якщо він вирішить його здійснити. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив наступне:

Пряма мова: "Державна прикордонна служба в повній мірі застосовує до громадян норми законодавства у разі, якщо вони порушують порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Якщо говорити про іноземних громадян, щодо них крім притягнення до адміністративної відповідальності встановлюється і заборона в’їзду на територію України.

У разі спроби перетину державного кордону і підтвердження фактів незаконного перебування на ТОТУ такій особі буде відмовлено у в’їзді в Україну і проставлено заборону на в’їзд терміном на 3 роки".

Нагадаємо: На початку листопада російський блогер Ілля Варламов оприлюднив на платформі Youtube фільм про історію незалежної Україну, який перекручує або замовчує деякі факти (як то війну РФ з Україною) та містить елементи пропаганди, наприклад "свідчення кримчан", які розповідають, як "ввічливі чоловічки" "забезпечували порядок" під час початку спроби анексії півострова.

Стрічка викликала неабияке обурення з боку українців.