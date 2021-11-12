СБУ не продолжала запрет на въезд российскому блоггеру Варламову

Служба безопасности Украины не продолжала запрет на въезд в Украину известному российскому блоггеру Илье Варламову.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды", спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: В ноябре 2021 года истек срок 5-летнего запрета на въезд Варламову. УП поинтересовалась, продлила ли СБУ эту санкцию с учетом визитов этого гражданина в оккупированный Крым.

Дословно СБУ: "По Вашему запросу от 05.11.2021 года сообщаем, что по состоянию на дату запроса компетентными подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось.

В случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры.



Дополнительно: УП поинтересовалась также у Государственной пограничной службы, есть ли там основания отказать Варламову во въезде, если он решит его осуществить. Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил следующее:

Прямая речь: "Государственная пограничная служба в полной мере применяет к гражданам нормы законодательства в случае, если они нарушают порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию. Если говорить об иностранных гражданах, по ним кроме привлечения к административной ответственности устанавливается и запрет въезда на территорию Украины.

В случае попытки пересечения государственной границы и подтверждения фактов незаконного пребывания на ТОТУ, этому лицу будет отказано во въезде в Украину и проставлен запрет на въезд сроком на 3 года".

Напомним: В начале ноября российский блогер Илья Варламов обнародовал на платформе Youtube фильм об истории независимой Украины, который извращает или умалчивает некоторые факты (как то войну РФ с Украиной) и содержит элементы пропаганды, например "свидетельства крымчан", которые рассказывают, как "вежливые человечки" "обеспечивали порядок" во время начала попытки аннексии полуострова.

Лента вызвала возмущение со стороны украинцев.