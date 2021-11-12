Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Доктор был, чтоб откачал": экс-начальник тюрьмы боевиков рассказал о пытках в "Изоляции"

Пятница, 12 ноября 2021, 13:34

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации "ДНР" Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков "Изоляция".

Источник: СБУ

Детали: На видео, обнародованном спецслужбой, террорист свидетельствует, что работал "инспектором охраны" этой застенки до декабря 2014 года, а затем был назначен на должность начальника.

Относительно своей роли в допросах пленных пленников боевиков Куликовский говорит, что это было "вытянуть правдивые, так сказать, показания". На допросах, по словам террориста, присутствовали также сотрудники ФСБ РФ и врач, чтобы "если задержанному станет плохо, его откачали".

Куликовский рассказывает о пытках, которые применяли к заключенным.

В частности о пытках электричеством с помощью полевого телефона "ТА" - он же "Тапик". (Этот аппарат снабжен миниатюрной динамо-машинкой с ручным приводом. Обнаженные провода прикручиваются к пальцам задержанного или гениталиям, для генерации напряжения прокручивается ручка на боку аппарата -ред.).

Или когда давался приказ "поставить человека в сутки": не давать воды, не кормить, не давать спать и не пускать в туалет, чтобы выбить показания.

Куликовский говорит, что был в должности начальника "Изоляции" до июля 2015 года, когда в результате конфликта с сотрудником охраны последний погиб (по вине Куликовского), перестал им быть, но оставался на территории тюрьмы до января 2018 года и занимался выбиванием показаний.

Террорист рассказывает, что процессом задержания людей курировал Владимир Евдокимов по прозвищу "Ленин".

Куликовский подтвердил, что теракт против контрразведчика, подполковника СБУ Александра Хараберюша готовился на территории "Изоляции".

Подробности того, каким образом и в каком году террорист оказался в Киеве, на подконтрольной украинской власти территории, СБУ не приводит.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия начала поставлять Индии С-400, несмотря на угрозу санкций США

Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной

В Украину прибыло 80 тысяч килограммов боеприпасов от США

Разумков заявляет о давлении на "своих" нардепов со стороны ОП

Резников и Данилов пригрозили "дельцам": помощь мигрантам из Беларуси – криминал

В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение – Монастырский

Все новости...
СБУ
СБУ не пустила в Украину подсанкционный самолет Козака. Тот хотел в Россию
В Украине за сутки разоблачили три масштабные схемы подделки Covid-документов
Варенье с тротилом везли украинцы из оккупированного Крыма
Последние новости
05:30
Более 300 тысяч человек в мире заразились COVID, больше всего в России и Британии
04:29
FT: ЕС расширит санкции против Беларуси в ответ на кризис на границе
03:30
США и Франция обсудили действия РФ в отношении Украины
02:25
Два десятка полицейских погибли в Буркина-Фасо из-за нападения повстанцев
01:25
Израиль разрешил вакцинировать детей от 5 лет
00:24
Россия начала поставлять Индии С-400, несмотря на угрозу санкций США
23:27
Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной
23:02
В Украину прибыло 80 тысяч килограммов боеприпасов от США
22:42
Разумков считает, что перед Леросом надо было взяться за других нардепов
22:12
В Киеве на Подоле горел ресторан
Все новости...