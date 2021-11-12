Облрада перегляне від'єднання Біличанського лісу від території Києва – ЧЕСНО

На найближчому засіданні Київська обласна рада планує переглянути і уточнити схему планування території області, зокрема питання щодо повернення Біличанського лісу до території Києва.

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Деталі: Відзначається, що 18 листопада відбудеться засідання Київської облради і всі чекають на подання від облдержадміністрації щодо зміни схеми Київщини.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця, який очолює осередок партії області, територія, яку від'єднали від Києва і приєднали до Коцюбинського раніше - це територія Нацпарку "Голосіївський" і обслуговування цього парку відбувається Києвом.

Мотовиловець додав, що депутатська більшість готова дати голоси за те, щоб внести зміни.

Голова Київської ОДА Василь Володін 12 листопада заявив, що ініціюватиме на найближчому засіданні облради уточнення схеми планування території області.

Депутати "Слуги народу" вважають рішення облради і Бучанської райради про приєднання лісу до території області — антиконституційним.

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