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Облрада перегляне від'єднання Біличанського лісу від території Києва – ЧЕСНО

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:07
фото: FB ексмера Ірпеня Володимира Карплюка

На найближчому засіданні Київська обласна рада планує переглянути і уточнити схему планування території області, зокрема питання щодо повернення Біличанського лісу до території Києва.

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Деталі: Відзначається, що 18 листопада відбудеться засідання Київської облради і всі чекають на подання від облдержадміністрації щодо зміни схеми Київщини.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця, який очолює осередок партії області, територія, яку від'єднали від Києва і приєднали до Коцюбинського раніше - це територія Нацпарку "Голосіївський" і обслуговування цього парку відбувається Києвом.

Мотовиловець додав, що депутатська більшість готова дати голоси за те, щоб внести зміни.

 

Голова Київської ОДА Василь Володін 12 листопада заявив, що ініціюватиме на найближчому засіданні облради уточнення схеми планування території області.

Депутати "Слуги народу" вважають рішення облради і Бучанської райради про приєднання лісу до території області — антиконституційним.

Передісторія:

  • 11 листопада підкомітет Верховної Ради з питань адмінтерустрою та місцевого самоврядування розглядав на засіданні законність зміни меж селища Коцюбинське.
  • У вересні Київська облрада затвердила схему Київщини і захопила близько трьох тисяч га національного парку столиці, який з 2008 року намагаються незаконно забудувати депутати Коцюбинської селищної ради.
  • У жовтні Бучанська райрада збільшила межі Коцюбинського до трьох тисяч га. Питання ініціював депутат Бучанської райради Богдан Слюсаренко ("Нові обличчя" — партія ексмера Ірпеня забудовника Володимира Карплюка).
  • У 2008 році Гостомельська і Коцюбинська селищні ради роздали ділянки в Біличанському лісі депутатам рад та підставним особам. У 2014 році в результаті адвокаційної кампанії Біличанський ліс отримав статус нацпарку.

Українська правда
Теми: Київземлямісцева влада


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