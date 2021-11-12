Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Облсовет пересмотрит отсоединение Беличанского леса от территории Киева – "ЧЕСНО"

Пятница, 12 ноября 2021, 14:07
фото: FB экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка

На ближайшем заседании Киевский областной совет планирует пересмотреть и уточнить схему планирования территории области, в частности, вопрос о возвращении Беличанского леса к территории Киева.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: Отмечается, что 18 ноября состоится заседание Киевского облсовета и все ждут представления от облгосадминистрации об изменении схемы Киевщины.

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, возглавляющего центр партии области, территория, которую отсоединили от Киева и присоединили к Коцюбинскому раньше - это территория Нацпарка "Голосеевский" и обслуживанием этого парка занимается Киев.

Мотовиловец добавил, что депутатское большинство готово дать голоса за то, чтобы внести изменения.

 

Глава Киевской ОГА Василий Володин 12 ноября заявил, что будет инициировать на ближайшем заседании облсовета уточнение схемы планирования территории области.

Депутаты "Слуги народа" считают решение облсовета и Бучанского райсовета о присоединении леса к территории области - антиконституционным.

Предыстория:

  • 11 ноября подкомитет Верховной Рады по вопросам админтерустроя и местного самоуправления рассматривал на заседании законность изменения границ поселка Коцюбинское.
  • В сентябре Киевский облсовет утвердил схему Киевщины и захватил около трех тысяч гектаров национального парка столицы, который с 2008 года пытаются незаконно застроить депутаты Коцюбинского поселкового совета.
  • В октябре Бучанский райсовет увеличил границы Коцюбинского до трех тысяч га. Вопрос инициировал депутат Бучанского райсовета Богдан Слюсаренко ("Новые лица" - партия эксмера Ирпеня застройщика Владимира Карплюка).
  • В 2008 году Гостомельский и Коцюбинский поселковые советы раздали участки в Беличанском лесу депутатам советов и подставным лицам. В 2014 году в результате адвокационной кампании Беличанский лес получил статус нацпарка.

Темы: Киевземляместная власть
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия начала поставлять Индии С-400, несмотря на угрозу санкций США

Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной

В Украину прибыло 80 тысяч килограммов боеприпасов от США

Разумков заявляет о давлении на "своих" нардепов со стороны ОП

Резников и Данилов пригрозили "дельцам": помощь мигрантам из Беларуси – криминал

В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение – Монастырский

Все новости...
Киев
В полиции считают, что выборочных проверок карантина достаточно
В Киеве усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер
Ковид в Киеве: количество больных и смертей не снижается
Последние новости
05:30
Более 300 тысяч человек в мире заразились COVID, больше всего в России и Британии
04:29
FT: ЕС расширит санкции против Беларуси в ответ на кризис на границе
03:30
США и Франция обсудили действия РФ в отношении Украины
02:25
Два десятка полицейских погибли в Буркина-Фасо из-за нападения повстанцев
01:25
Израиль разрешил вакцинировать детей от 5 лет
00:24
Россия начала поставлять Индии С-400, несмотря на угрозу санкций США
23:27
Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной
23:02
В Украину прибыло 80 тысяч килограммов боеприпасов от США
22:42
Разумков считает, что перед Леросом надо было взяться за других нардепов
22:12
В Киеве на Подоле горел ресторан
Все новости...