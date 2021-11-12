Облсовет пересмотрит отсоединение Беличанского леса от территории Киева – "ЧЕСНО"

На ближайшем заседании Киевский областной совет планирует пересмотреть и уточнить схему планирования территории области, в частности, вопрос о возвращении Беличанского леса к территории Киева.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: Отмечается, что 18 ноября состоится заседание Киевского облсовета и все ждут представления от облгосадминистрации об изменении схемы Киевщины.

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, возглавляющего центр партии области, территория, которую отсоединили от Киева и присоединили к Коцюбинскому раньше - это территория Нацпарка "Голосеевский" и обслуживанием этого парка занимается Киев.

Мотовиловец добавил, что депутатское большинство готово дать голоса за то, чтобы внести изменения.

Глава Киевской ОГА Василий Володин 12 ноября заявил, что будет инициировать на ближайшем заседании облсовета уточнение схемы планирования территории области.

Депутаты "Слуги народа" считают решение облсовета и Бучанского райсовета о присоединении леса к территории области - антиконституционным.

Предыстория: