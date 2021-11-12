Облсовет пересмотрит отсоединение Беличанского леса от территории Киева – "ЧЕСНО"
На ближайшем заседании Киевский областной совет планирует пересмотреть и уточнить схему планирования территории области, в частности, вопрос о возвращении Беличанского леса к территории Киева.
Источник: общественное движение "ЧЕСНО"
Детали: Отмечается, что 18 ноября состоится заседание Киевского облсовета и все ждут представления от облгосадминистрации об изменении схемы Киевщины.
По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, возглавляющего центр партии области, территория, которую отсоединили от Киева и присоединили к Коцюбинскому раньше - это территория Нацпарка "Голосеевский" и обслуживанием этого парка занимается Киев.
Мотовиловец добавил, что депутатское большинство готово дать голоса за то, чтобы внести изменения.
Глава Киевской ОГА Василий Володин 12 ноября заявил, что будет инициировать на ближайшем заседании облсовета уточнение схемы планирования территории области.
Депутаты "Слуги народа" считают решение облсовета и Бучанского райсовета о присоединении леса к территории области - антиконституционным.
Предыстория:
- 11 ноября подкомитет Верховной Рады по вопросам админтерустроя и местного самоуправления рассматривал на заседании законность изменения границ поселка Коцюбинское.
- В сентябре Киевский облсовет утвердил схему Киевщины и захватил около трех тысяч гектаров национального парка столицы, который с 2008 года пытаются незаконно застроить депутаты Коцюбинского поселкового совета.
- В октябре Бучанский райсовет увеличил границы Коцюбинского до трех тысяч га. Вопрос инициировал депутат Бучанского райсовета Богдан Слюсаренко ("Новые лица" - партия эксмера Ирпеня застройщика Владимира Карплюка).
- В 2008 году Гостомельский и Коцюбинский поселковые советы раздали участки в Беличанском лесу депутатам советов и подставным лицам. В 2014 году в результате адвокационной кампании Беличанский лес получил статус нацпарка.