Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія раптово перекидає десант на кордон Білорусі з Польщею

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:14
Фото ілюстративне. Militaryarms.ru

Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусь".

Деталі: В Міноборони РФ повідомили, що підрозділ "візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил". Десантників скинуть літаки Іл-76.

Там заявляють, що "після десантування та відпрацювання спільно з підрозділами білоруських збройних сил навчально-бойових завдань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території Росії".

Передісторія:

  • На кордоні з Польщею уже кілька днів скупчуються мігранти, яких Білорусь намагається видворити в ЄС.
  • У п’ятницю група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

Теми: РосіяБілорусьПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держсекретар США: Лукашенко мігрантами відволікає від дій РФ на кордоні з Україною

Разумков заявляє про тиск на "своїх" нардепів з боку ОП

Резніков і Данілов пригрозили "ділкам": допомога мігрантам із Білорусі – кримінал

У прикордонних областях можуть ввести надзвичайний стан – Монастирський

Данілов зібрав велику нараду: У Білорусі 16 тисяч "біженців", це може торкнутися нас

Британія готова перекинути в Україну 600 військових через загрозу вторгнення РФ - The Mirror

Усі новини...
Росія
Екс-"прокурорка" окупованого Криму Поклонська отримала квартиру в Москві за $700 тисяч
У ЄС стривожені повідомленнями про плани російського вторгнення в Україну
Данілов каже, що стаття Bloomberg про вторгнення Росії “не є новиною для України”
Останні новини
03:30
США та Франція обговорили дії РФ щодо України
02:25
Два десятки поліцейських загинули в Буркіна-Фасо через напад повстанців
01:25
Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від 5 років
00:24
Росія почала постачати Індії С-400 попри загрозу санкцій США
23:27
Держсекретар США: Лукашенко мігрантами відволікає від дій РФ на кордоні з Україною
23:02
В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів від США
22:42
Разумков вважає, що перед Леросом треба було взятися за інших нардепів
22:12
У Києві на Подолі горів ресторан
21:50
Разумков заявляє про тиск на "своїх" нардепів з боку ОП
21:03
Новини економіки: звільнення голови ГарПоку, зниження активів держпідприємств
Усі новини...