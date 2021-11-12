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Росія раптово перекидає десант на кордон Білорусі з Польщею

П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:14
Росія раптово перекидає десант на кордон Білорусі з Польщею
Фото ілюстративне. Militaryarms.ru

Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусь".

Деталі: В Міноборони РФ повідомили, що підрозділ "візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил". Десантників скинуть літаки Іл-76.

Там заявляють, що "після десантування та відпрацювання спільно з підрозділами білоруських збройних сил навчально-бойових завдань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території Росії".

Передісторія:

  • На кордоні з Польщею уже кілька днів скупчуються мігранти, яких Білорусь намагається видворити в ЄС.
  • У п’ятницю група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусьПольща
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