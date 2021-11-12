Россия внезапно перебрасывает десант на границу Беларуси с Польшей

Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащей с Польшей и Литвой.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Белоруссия".

Детали: В Минобороны РФ сообщили, что подразделение "примет участие в совместном тактическом обучении с подразделениями белорусских вооруженных сил". Десантников сбросят самолеты Ил-76.

Там заявляют, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями белорусских вооруженных сил учебно-боевых задач "российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России".

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