Россия внезапно перебрасывает десант на границу Беларуси с Польшей
Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащей с Польшей и Литвой.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ
Дословно: "12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Белоруссия".
Детали: В Минобороны РФ сообщили, что подразделение "примет участие в совместном тактическом обучении с подразделениями белорусских вооруженных сил". Десантников сбросят самолеты Ил-76.
Там заявляют, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями белорусских вооруженных сил учебно-боевых задач "российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России".
Предыстория:
- На границе с Польшей уже несколько дней скапливаются мигранты, которых Беларусь пытается выдворить в ЕС.
- В пятницу группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.