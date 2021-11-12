Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У в'язниці окупованої Макіївки помер полонений

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:35
У в'язниці окупованої Макіївки помер полонений
фото: ФБ Гайде Різаєвої

У колонії окупованої Макіївки помер полонений Руслан Макарець, якого засудили на непідконтрольній території Донецької області до 13 років в'язниці за нібито "шпигунство" на користь українських спецслужб.

Джерело: Facebook-сторінка радниці очільника української делегації у ТКГ Гайде Різаєвої, Укрінформ

Пряма мова: "Полоненим, який помер учора в Макіївській ВК-32 т. зв. "ДНР" є Руслан Макарець, раніше засуджений за законодавством т. зв. "ДНР" до 13 років позбавлення волі за статтями "зрада Батьківщині" та "шпигунство" на користь українських спецслужб".

Деталі: За словами Різаєвої, наразі невідома причина смерті  полоненого: "хтось каже, що смерть насильницька, а деякі, що серцева недостатність".

Макарця затримали навесні 2019 року на КПП у Горлівці.

Так званий "Верховний суд "ДНР" визнав його держзрадником і засудив до 13 років позбавлення волі, а потім відправив відбувати термін до виправної колонії суворого режиму у Макіївці.

Макарець 1984 року народження, у нього залишилися родичі, які зараз мешкають і на підконтрольній українському уряду території, і на окупованій.

Знати більше: Заручники ОРДЛО

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОполітв'язніДНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
Усі новини...
Реклама: