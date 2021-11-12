Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У в'язниці окупованої Макіївки помер полонений

П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:35
фото: ФБ Гайде Різаєвої

У колонії окупованої Макіївки помер полонений Руслан Макарець, якого засудили на непідконтрольній території Донецької області до 13 років в'язниці за нібито "шпигунство" на користь українських спецслужб.

Джерело: Facebook-сторінка радниці очільника української делегації у ТКГ Гайде Різаєвої, Укрінформ

Пряма мова: "Полоненим, який помер учора в Макіївській ВК-32 т. зв. "ДНР" є Руслан Макарець, раніше засуджений за законодавством т. зв. "ДНР" до 13 років позбавлення волі за статтями "зрада Батьківщині" та "шпигунство" на користь українських спецслужб".

Деталі: За словами Різаєвої, наразі невідома причина смерті  полоненого: "хтось каже, що смерть насильницька, а деякі, що серцева недостатність".

Макарця затримали навесні 2019 року на КПП у Горлівці.

Так званий "Верховний суд "ДНР" визнав його держзрадником і засудив до 13 років позбавлення волі, а потім відправив відбувати термін до виправної колонії суворого режиму у Макіївці.

Макарець 1984 року народження, у нього залишилися родичі, які зараз мешкають і на підконтрольній українському уряду території, і на окупованій.

Знати більше: Заручники ОРДЛО

Українська правда
Теми: ОРДЛОполітв'язніДНР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

У водійських правах українців з'явиться нова відмітка

фотоАвто поліції зіштовхнулося з легковиком, в якому були діти: 5 постраждалих

відеоБілорусь стягує озброєних силовиків до кордону із Польщею

ЧC-2022: збірну України у матчі з Боснією та Герцеговиною влаштує лише перемога

Лукашенко заговорив про можливу війну в Білорусі

Усі новини...
ОРДЛО
Поліція встановила 45 злочинців, які катували українських полонених у в'язниці "Ізоляція" – міністр
Війна на сході: гібридні війська РФ застосували безпілотник з озброєнням
Окупанти на Донбасі обстріляли КПВВ
Останні новини
01:44
У Глазго вперше в історії зобов'язалися обмежити використання вугілля
00:44
Кількість загиблих у вибуху в Сьєрра-Леоне зросла до 144
23:44
Хакери отримали доступ до електронної пошти ФБР
22:47
Стан Саакашвілі погіршився, до нього приїхав реанімобіль – Ясько
22:22
Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий
21:56
Сирійська авіакомпанія Cham Wings зупинила польоти до Мінська
21:34
У водійських правах українців з'явиться нова відмітка
20:58
Окупанти на сході поранили бійця ЗСУ
20:36
На Афоні спалах коронавірусу, патріарх Варфоломій переніс свій візит
19:59
фотоАвто поліції зіштовхнулося з легковиком, в якому були діти: 5 постраждалих
Усі новини...