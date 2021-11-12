У в'язниці окупованої Макіївки помер полонений

У колонії окупованої Макіївки помер полонений Руслан Макарець, якого засудили на непідконтрольній території Донецької області до 13 років в'язниці за нібито "шпигунство" на користь українських спецслужб.

Джерело: Facebook-сторінка радниці очільника української делегації у ТКГ Гайде Різаєвої, Укрінформ

Пряма мова: "Полоненим, який помер учора в Макіївській ВК-32 т. зв. "ДНР" є Руслан Макарець, раніше засуджений за законодавством т. зв. "ДНР" до 13 років позбавлення волі за статтями "зрада Батьківщині" та "шпигунство" на користь українських спецслужб".

Деталі: За словами Різаєвої, наразі невідома причина смерті полоненого: "хтось каже, що смерть насильницька, а деякі, що серцева недостатність".

Макарця затримали навесні 2019 року на КПП у Горлівці.

Так званий "Верховний суд "ДНР" визнав його держзрадником і засудив до 13 років позбавлення волі, а потім відправив відбувати термін до виправної колонії суворого режиму у Макіївці.

Макарець 1984 року народження, у нього залишилися родичі, які зараз мешкають і на підконтрольній українському уряду території, і на окупованій.

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