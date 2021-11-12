В тюрьме оккупированной Макеевки скончался пленник

В колонии оккупированной Макеевки скончался плененный Руслан Макарец, приговоренный на неподконтрольной территории Донецкой области к 13 годам тюрьмы за якобы "шпионаж" в пользу украинских спецслужб.

Источник: Facebook-страница советницы главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаевой, Укрінформ

Прямая речь: "Пленным, умершим вчера в Макеевской ИК-32 т.н. "ДНР" является Руслан Макарец, ранее приговоренный по законодательству т.н. "ДНР" к 13 годам лишения свободы по статьям "измена Родине" и "шпионаж" "в пользу украинских спецслужб".

Детали: По словам Ризаевой, пока неизвестна причина смерти пленника: "кто-то говорит, что смерть насильственная, а некоторые, что сердечная недостаточность".

Макарец был задержан весной 2019 года на КПП в Горловке.

Так называемый "Верховный суд "ДНР" признал его госпредателем и приговорил к 13 годам лишения свободы, а затем отправил отбывать срок в исправительную колонию в Макеевке.

Макарец 1984 года, у него остались родственники, которые сейчас проживают и на подконтрольной украинскому правительству территории, и на оккупированной.

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