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Водій Land Cruiser, що збив двох дітей у Харкові, був під метадоном - прокуратура

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:47
Водій Land Cruiser, що збив двох дітей у Харкові, був під метадоном - прокуратура
Фото: скріншот з відео

Водій автомобіля Toyota Land Cruiser, який збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході у Харкові, на момент дорожньо-транспортної пригоди був у стані наркотичного сп'яніння.

Джерело: речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна" і Kharkiv Today

Пряма мова: "Проведено хімічний аналіз сечі водія. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном".

Деталі: За словами Чубенка, кримінальне провадження перекваліфіковано із ч.2 ст.286 на ч.2 ст.286-1 Кримінального кодексу України. Нова стаття передбачає суворішу відповідальність саме за ДТП, вчинену у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

(позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років).

Він повідомив також, що прокуратура клопотатиме про запобіжний захід водію у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Також під час брифінгу він повідомив, що позашляховик, на якому вчинили ДТП, належить юридичній особі, а чоловік, який був за кермом, не син одного з чиновників з Харківської області, про що раніше повідомлялося в соціальних мережах.

Чубенко ще розповів, що цього року водій отримав вирок за крадіжку фотоапарата (ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України) та був засуджений до трьох років позбавлення волі з одним роком умовно.

Передісторія:

  • У четвер в Харкові водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що винуватець ДТП раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТП
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