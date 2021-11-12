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Водитель Land Cruiser, сбивший двоих детей в Харькове, был под метадоном - прокуратура

Пятница, 12 ноября 2021, 14:47
Водитель Land Cruiser, сбивший двоих детей в Харькове, был под метадоном - прокуратура

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, сбивший 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове, на момент дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.

Источник: спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина" и Kharkiv Today

Прямая речь: "Проведен химический анализ мочи водителя. В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения метадоном".

Детали: По словам Чубенко, уголовное производство переквалифицировано из ч.2 ст.286 на ч.2 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины.

Новая статья предусматривает более суровую ответственность именно за ДТП, совершенное в состоянии наркотического или алкогольного опьянения (лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет).

Он сообщил также, что прокуратура будет ходатайствовать о пресечении водителя в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также во время брифинга он сообщил, что внедорожник, на котором совершили ДТП, принадлежит юридическому лицу, а находившийся за рулем мужчина не сын одного из чиновников из Харьковской области, о чем ранее сообщалось в социальных сетях.

Чубенко рассказал, что в этом году водитель получил приговор за кражу фотоаппарата (ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины) и был приговорен к трем годам лишения свободы с одним годом условно.

Предыстория:

В четверг в Харькове водитель на "Тойоте" сбил двух детей, переходивших дорогу на зеленый свет пешеходного перехода в Харькове.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что виновник ДТП ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковДТП
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