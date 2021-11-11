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У Харкові позашляховик збив дітей на переході: підозрюють, що водій був під кайфом

Четвер, 11 листопада 2021, 17:30
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Водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський у Facebook, поліція Харківщини

Деталі: Зазначається, що інформація про те, що чоловік збив двох неповнолітніх на пішохідному переході надійшла о 15:14.

14-річні хлопець та дівчина травмовані, вони живі та у лікарні.

Пряма мова Монастирського: "Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішохідному переході у Харкові затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики.

Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.

Розберемось разом з прокуратурою до дрібниць, як так сталося! Негідник обов'язково відповідатиме! Гарантую!".

Нагадаємо:

  • 16 жовтня у Харкові 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле. 58-річний водій Шевроле загинув на місці.
  • 28 жовтня у Харкові на тому ж проспекті знову сталася смертельна ДТП – водійка на Infiniti збила насмерть пішохода.

Українська правда
Теми: ХарківДТПМонастирський


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