У Харкові позашляховик збив дітей на переході: підозрюють, що водій був під кайфом
Водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.
Джерело: очільник МВС Денис Монастирський у Facebook, поліція Харківщини
Деталі: Зазначається, що інформація про те, що чоловік збив двох неповнолітніх на пішохідному переході надійшла о 15:14.
14-річні хлопець та дівчина травмовані, вони живі та у лікарні.
Пряма мова Монастирського: "Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішохідному переході у Харкові затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики.
Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.
Розберемось разом з прокуратурою до дрібниць, як так сталося! Негідник обов'язково відповідатиме! Гарантую!".
Нагадаємо:
- 16 жовтня у Харкові 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле. 58-річний водій Шевроле загинув на місці.
- 28 жовтня у Харкові на тому ж проспекті знову сталася смертельна ДТП – водійка на Infiniti збила насмерть пішохода.