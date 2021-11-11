Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові позашляховик збив дітей на переході: підозрюють, що водій був під кайфом

Четвер, 11 листопада 2021, 16:30
У Харкові позашляховик збив дітей на переході: підозрюють, що водій був під кайфом
скриншот

Водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський у Facebook, поліція Харківщини

Деталі: Зазначається, що інформація про те, що чоловік збив двох неповнолітніх на пішохідному переході надійшла о 15:14.

14-річні хлопець та дівчина травмовані, вони живі та у лікарні.

Пряма мова Монастирського: "Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішохідному переході у Харкові затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики.

Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.

Розберемось разом з прокуратурою до дрібниць, як так сталося! Негідник обов'язково відповідатиме! Гарантую!".

Нагадаємо:

  • 16 жовтня у Харкові 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле. 58-річний водій Шевроле загинув на місці.
  • 28 жовтня у Харкові на тому ж проспекті знову сталася смертельна ДТП – водійка на Infiniti збила насмерть пішохода.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківДТПМонастирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
Усі новини...
Реклама: