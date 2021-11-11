У Харкові позашляховик збив дітей на переході: підозрюють, що водій був під кайфом

Водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський у Facebook, поліція Харківщини

Деталі: Зазначається, що інформація про те, що чоловік збив двох неповнолітніх на пішохідному переході надійшла о 15:14.

14-річні хлопець та дівчина травмовані, вони живі та у лікарні.

Пряма мова Монастирського: "Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішохідному переході у Харкові затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики.

Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.

Розберемось разом з прокуратурою до дрібниць, як так сталося! Негідник обов'язково відповідатиме! Гарантую!".

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