Ексміністру Демчишину оголосили підозру в сприянні терористам

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань повідомили про підозру в сприянні терористам ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.

Джерело: пресцентри СБУ і ДБР

Дослівно СБУ: "Слідчі СБУ і ДБР вручили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який займав цю посаду з 2014 по 2016 рік.

Підозра оголошена за статтею ст. 258-3 Кримінального кодексу України, - сприяння терористичній групі чи терористичній організації".

Дослівно ДБР: Наразі ексміністр переховується від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць його проживання".

Деталі: Спецслужба зазначає, що за даними слідства, посадовець, впродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім цього, вказаний міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з вищевказаними представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд.грн.

В результаті протиправних дій Демчишина, в розпорядження терористів надійшли грошові кошти на суму понад 200 млн грн.

Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих "урядів" терористичних організацій "Л/ДНР" на тимчасово окупованих територіях. Більше того, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення "Л/ДНР", наголошують в СБУ.

Що передувало: Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Справа про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень .Раніше підозру у державній зраді отримали депутат Верховної Ради кум Путіна Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Довідково: Володимир Демчишин - міністр енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка. Перебував на посаді з грудня 2014 по квітень 2016 року.