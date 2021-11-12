Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о подозрении в содействии террористам экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Источник: пресс-центры СБУ и ГБР

Дословно СБУ: "Следователи СБУ и ДБР вручили подозрение министру энергетики и угольной промышленности Украины, занимавшему этот пост с 2014 по 2016 год.

Подозрение объявлено по статье ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, - содействие террористической группе или террористической организации".

Дословно ГБР: В настоящее время экс-министр скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины отправлено в адреса последних известных мест его жительства".

Детали: Спецслужба отмечает, что по данным следствия, министр, в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издало ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, указанный министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с вышеуказанными представителями "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд. грн.

В результате противоправных действий Демчишина в распоряжение террористов поступили денежные средства на сумму более 200 млн грн.

Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых "правительств" террористических организаций "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях. Более того, это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению "Л/ДНР", подчеркивают в СБУ.

Что предшествовало: Следователи ДБР осуществляют досудебное расследование по уголовному производству о преступной схеме содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Дело о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен. Ранее подозрение в государственной измене получили депутат Верховной Рады кум Путина Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.

Справка: Владимир Демчишин - министр энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка. Находился в должности с декабря 2014 по апрель 2016 года.