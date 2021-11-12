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Рада закупила 16 пристроїв для зчитування QR-кодів на Covid-сертифікатах

П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:54
Фото з сайту ВР

Верховна Рада купили 16 пристроїв для зчитування QR-кодів на сертифікатах про вакцинацію проти коронавірусу на загальну суму 47 984,00 грн.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь апарату ВР на запит

Деталі: Зазначається, що прилади TECNO Tab (P704 a) придбано на виконання постанови "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби", прийнятої 2 листопада.

Пристроями для зчитування QR-кодів обладнають пости охорони, через які депутати та інші відвідувачі заходять до адміністративних будівель Верховної Ради.

Передісторія:

  • Верховна Рада 2 листопада ухвалила постанову, згідно з якою на період дії карантину нардепи зможуть ходити до Ради лише з ковід-сертифікатом чи тестом.
  • Також повідомлялося, що у ВР облаштують пункти вакцинації проти Covid-19, де охочі зможуть зробити щеплення на тижнях, відведених для роботи ВР у пленарному режимі.
  • Наприкінці вересня голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що від коронавірусу вакциновані менше ніж 50% народних депутатів.

Теми: Верховна Радакоронавірусвакцинація


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