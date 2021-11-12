Рада закупила 16 пристроїв для зчитування QR-кодів на Covid-сертифікатах

Верховна Рада купили 16 пристроїв для зчитування QR-кодів на сертифікатах про вакцинацію проти коронавірусу на загальну суму 47 984,00 грн.



Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь апарату ВР на запит

Деталі: Зазначається, що прилади TECNO Tab (P704 a) придбано на виконання постанови "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби", прийнятої 2 листопада.

Пристроями для зчитування QR-кодів обладнають пости охорони, через які депутати та інші відвідувачі заходять до адміністративних будівель Верховної Ради.

Передісторія: