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Рада закупила 16 устройств для считывания QR-кодов на Covid-сертификатах

Пятница, 12 ноября 2021, 15:54
Фото с сайта ВР

Верховная Рада купила 16 устройств для считывания QR-кодов на сертификатах о вакцинации против коронавируса на общую сумму 47 984,00 грн.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ аппарата ВР на запрос

Детали: Приборы TECNO Tab (P704 a) приобрели во исполнение постановления "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни", принятого 2 ноября.

Устройствами для считывания QR-кодов оборудуют посты охраны, через которые депутаты и другие посетители заходят в административные здания Верховной Рады.

Предыстория:

  • Верховная Рада 2 ноября приняла постановление, согласно которому на период действия карантина нардепы смогут ходить в Раду только с ковид-сертификатом или тестом.
  • Также сообщалось, что в ВР обустроят пункты вакцинации против Covid-19, где желающие смогут привиться. Они будут работать в пленарные недели.
  • В конце сентября председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что от коронавируса вакцинированы менее 50% народных депутатов.

Темы: Верховная Радакоронавирусвакцинация
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