Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада закупила 16 устройств для считывания QR-кодов на Covid-сертификатах

Пятница, 12 ноября 2021, 14:54
Рада закупила 16 устройств для считывания QR-кодов на Covid-сертификатах
Фото с сайта ВР

Верховная Рада купила 16 устройств для считывания QR-кодов на сертификатах о вакцинации против коронавируса на общую сумму 47 984,00 грн.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ аппарата ВР на запрос

Детали: Приборы TECNO Tab (P704 a) приобрели во исполнение постановления "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни", принятого 2 ноября.

Устройствами для считывания QR-кодов оборудуют посты охраны, через которые депутаты и другие посетители заходят в административные здания Верховной Рады.

Предыстория:

  • Верховная Рада 2 ноября приняла постановление, согласно которому на период действия карантина нардепы смогут ходить в Раду только с ковид-сертификатом или тестом.
  • Также сообщалось, что в ВР обустроят пункты вакцинации против Covid-19, где желающие смогут привиться. Они будут работать в пленарные недели.
  • В конце сентября председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что от коронавируса вакцинированы менее 50% народных депутатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радакоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: