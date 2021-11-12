Рада закупила 16 устройств для считывания QR-кодов на Covid-сертификатах

Верховная Рада купила 16 устройств для считывания QR-кодов на сертификатах о вакцинации против коронавируса на общую сумму 47 984,00 грн.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ аппарата ВР на запрос

Детали: Приборы TECNO Tab (P704 a) приобрели во исполнение постановления "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни", принятого 2 ноября.

Устройствами для считывания QR-кодов оборудуют посты охраны, через которые депутаты и другие посетители заходят в административные здания Верховной Рады.

Предыстория: