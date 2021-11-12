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Двоє бійців ДШВ загинули на Донбасі

П'ятниця, 12 листопада 2021, 18:17
фото Міноборони

Від початку доби 12 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, ще загинули двоє бійців ЗСУ - підірвалися на невідомому пристрої.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В районі населеного пункту Зайцеве ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що на невідомому пристрої бойовиків підірвалися двоє військових.

Збройні сили відкривали вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.

Upd. 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїва повідомила, що загинули два її бійці - підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв.

Зазначається, що вони багато років служили у військовій частині, були професіоналами та патріотами.

 

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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