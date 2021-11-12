Двоє бійців ДШВ загинули на Донбасі
Від початку доби 12 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, ще загинули двоє бійців ЗСУ - підірвалися на невідомому пристрої.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "В районі населеного пункту Зайцеве ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".
Деталі: Зазначається, що на невідомому пристрої бойовиків підірвалися двоє військових.
Збройні сили відкривали вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.
Upd. 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїва повідомила, що загинули два її бійці - підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв.
Зазначається, що вони багато років служили у військовій частині, були професіоналами та патріотами.