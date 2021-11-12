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Двое бойцов ДШВ погибли на Донбассе

Пятница, 12 ноября 2021, 17:17
Двое бойцов ДШВ погибли на Донбассе
фото: минобороны

С начала суток 12 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, еще подорвались на неизвестном устройстве двое бойцов ВСУ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Отмечается, что на неизвестном устройстве боевиков взорвались двое военных.

Вооруженные силы открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

Upd. 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаева сообщила, что погибли два ее бойца - подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.

Отмечается, что многие годы служили в воинской части, были профессионалами и патриотами.

 

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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