Двое бойцов ДШВ погибли на Донбассе
С начала суток 12 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, еще подорвались на неизвестном устройстве двое бойцов ВСУ.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Попасной противник совершил обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Отмечается, что на неизвестном устройстве боевиков взорвались двое военных.
Вооруженные силы открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.
Upd. 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаева сообщила, что погибли два ее бойца - подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.
Отмечается, что многие годы служили в воинской части, были профессионалами и патриотами.