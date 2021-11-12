Група інженерних військ Британії направлена до кордону Польщі

Невелика група британських військових була спрямована до кордону Польщі з Білоруссю для підтримки польських військ в умовах зростаючої міграційної кризи.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Британії заявило, що британські військовослужбовці вивчатимуть, як можливо надати інженерне забезпечення для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю.

Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі, заявив, що британські війська приєдналися до розвідувальної місії, щоб вивчити, як зміцнити паркан на кордоні.

"Розпочалася розвідка за підтримки інженерних військ Великої Британії. Наші вояки співпрацюватимуть для зміцнення огорожі на польсько-білоруському кордоні. Після завершення розвідки ми повідомимо вам деталі", - розповів Блащак.

Sky News відзначає, що британська місія прибула у четвер і мала попрямувати до польсько-білоруського кордону.

Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze nawiążą współpracę przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu rekonesansu poinformujemy o szczegółach. pic.twitter.com/jwMEkH5u09 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 12, 2021

Нагадаємо, НАТО заявив у п'ятницю, що очікує на будь-яку ескалацію ситуації на своєму східному фланзі.

"Ми залишатимемося пильними щодо ризику подальшої ескалації та провокацій з боку Білорусі на її кордонах з Польщею, Литвою та Латвією, і продовжуватимемо відслідковувати наслідки для безпеки Альянсу", - заявила Північноатлантична рада, яка представляє 30 країн Альянсу.

Раніше повідомлялося, що Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою.

В Міноборони РФ повідомили, що підрозділ "візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил". Десантників скинуть літаки Іл-76.