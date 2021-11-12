Группа инженерных войск Британии направлена ​​на границу Польши

Небольшая группа британских военных была направлена ​​к границе Польши с Беларусью для поддержки польских войск в условиях растущего миграционного кризиса.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Британии заявило, что британские военнослужащие будут изучать, как можно предоставить инженерное обеспечение для разрешения текущей ситуации на границе с Беларусью.

Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что британские войска присоединились к разведывательной миссии, чтобы изучить, как укрепить забор на границе.

"Началась разведка при поддержке инженерных войск Великобритании. Наши воины будут сотрудничать для укрепления забора на польско-белорусской границе. После завершения разведки мы сообщим вам детали", - рассказал Блащак.

Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze nawiążą współpracę przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu rekonesansu poinformujemy o szczegółach. pic.twitter.com/jwMEkH5u09 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 12, 2021

Sky News отмечает, что британская миссия прибыла в четверг и должна была направиться на польско-белорусскую границу.

Напомним, НАТО заявил в пятницу, что ожидает любой эскалации ситуации на своем восточном фланге.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Беларусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащей с Польшей и Литвой.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделение "примет участие в совместном тактическом обучении с подразделениями белорусских вооруженных сил".