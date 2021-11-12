Полонений у тюрмі окупованої Макіївки помер від ножових поранень – омбудсмен
Український полонений Руслан Макарець помер у колонії окупованої Макіївки в результаті ножових поранень.
Джерело: омбудсмен Людмила Денісова
Пряма мова: "Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень".
Деталі: Денісова просить голову місії Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт здійснити візит до Макіївської виправної колонії №32 і перевірити обставини смерті Макарця та стану додержання прав інших утримуваних осіб.
37-річний Макарець помер у колонії на тимчасово окупованій території Донеччини.
Окупанти затримали чоловіка 22 березня 2019 року на в окупованій Горлівці.
Після чого його "засудили" у "ДНР" до 13 років ув’язнення за нібито "шпигунство на користь українських спецслужб".
Денісова стверджує, що українська влада намагалася звільнити його з полону, але процес звільнення не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей Росією.
Востаннє, за словами Денісової, 9 політв’язнів з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року.
Наразі в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 - в Луганській області.
З початку року у колоніях ОРДО загинуло 4 громадян України.
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