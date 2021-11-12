Пленный в тюрьме оккупированной Макеевки скончался от ножевых ранений – омбудсмен

Украинский пленник Руслан Макарец скончался в колонии оккупированной Макеевки в результате ножевых ранений.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова

Прямая речь: "Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений".

Детали: Денисова просит главу миссии Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую исправительную колонию №32 и проверить обстоятельства смерти Макарца и состояние соблюдения прав других удерживаемых лиц.

37-летний Макарец скончался в колонии на временно оккупированной территории Донбасса.

Оккупанты задержали мужчину 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке.

После чего его "приговорили" в "ДНР" к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".

Денисова утверждает, что украинские власти пытались освободить его из плена, но процесс освобождения не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей Россией.

В последний раз, по словам Денисовой, 9 политзаключенных с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года.

В настоящее время в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 – в Луганской области.

С начала года в колониях ОРДО погибли 4 гражданина Украины.

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