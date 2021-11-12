Двое российских десантников погибли при высадке в Беларуси – СМИ
Пятница, 12 ноября 2021, 20:20
На полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих.
Источник: объединение бывших сотрудников силовых структур BYPOL
Детали: По информации объединения, при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне "Гожский" в Гродненском районе, произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов.
В результате инцидента погибло двое военнослужащих вооруженных сил РФ – офицер и солдат срочной службы.
Российские СМИ и Минобороны РФ не сообщают эту информацию.
Предыстория: Россия направила в Беларусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащей с Польшей и Литвой.