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Двое российских десантников погибли при высадке в Беларуси – СМИ

Пятница, 12 ноября 2021, 19:20
Двое российских десантников погибли при высадке в Беларуси – СМИ
российские десантники, фото bypol

На полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих. 

Источник: объединение бывших сотрудников силовых структур BYPOL

Детали: По информации объединения, при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне "Гожский" в Гродненском районе, произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов.

В результате инцидента погибло двое военнослужащих вооруженных сил РФ – офицер и солдат срочной службы.

Российские СМИ и Минобороны РФ не сообщают эту информацию.

Предыстория: Россия направила в Беларусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащей с Польшей и Литвой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcия
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