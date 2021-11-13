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Байден висловив стурбованість Росії та Білорусі через міграційну кризу

Субота, 13 листопада 2021, 04:46
фото: IAN FORSYTH/GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден у п'ятницю висловив занепокоєння ситуацією в Білорусі через ситуацію з мігрантами, які намагаються прорватися на територію Польщі та Литви.

Джерело: Байден, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми повідомили про нашу стурбованість Росії, ми також повідомили про нашу стурбованість Білорусі".

"Ми вважаємо, що це проблема".

Деталі: Європейський Союз звинуватив Білорусь у проведенні "гібридної атаки" з метою дестабілізації, доставляючи тисячі мігрантів із зон, охоплених війною, і заохочуючи їх незаконно перетинати кордон з ЄС.

Байден висловив стурбованість через кілька годин після того, як віце-президент Камала Гарріс висловила подібні занепокоєння під час візиту до Франції, де вона обговорювала це питання з президентом Еммануелем Макроном.

Білорусь "займається дуже тривожною діяльністю. Це те, що я обговорювала з президентом Макроном, очі світових лідерів спостерігають за тим, що там відбувається", – сказала вона на пресконференції.

Передісторія:

  • ЄС вже запровадив чотири раунди санкцій проти режиму Лукашенка і зараз тривають дискусії щодо нових санкцій
  • Лукашенко у четвер заявив, що може перекрити газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон.
  • У відповідь Європейський союз заявив, що не дозволить самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залякати себе погрозами перекрити постачання російського газу до Європи.

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Теми: СШАБайденРосіяБілорусь


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