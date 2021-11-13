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Байден выразил обеспокоенность России и Беларуси из-за миграционного кризиса

Суббота, 13 ноября 2021, 03:46
Байден выразил обеспокоенность России и Беларуси из-за миграционного кризиса
фото: IAN FORSYTH/GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден в пятницу выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси из-за ситуации с мигрантами, пытающимися прорваться на территорию Польши и Литвы.

Источник: Байден, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы сообщили о нашей озабоченности России, мы также сообщили о нашей озабоченности Беларуси".

"Мы считаем, что это проблема".

Детали: Европейский Союз обвинил Беларусь в проведении "гибридной атаки" с целью дестабилизации, доставляя тысячи мигрантов из зон, охваченных войной, и поощряя их незаконно пересекать границу с ЕС.

Байден выразил обеспокоенность через несколько часов после того, как вице-президент Камала Харрис выразила подобную обеспокоенность во время визита во Францию, где она обсуждала этот вопрос с президентом Эммануэлем Макроном.

Беларусь "занимается очень тревожной деятельностью. Это то, что я обсуждала с президентом Макроном, глаза мировых лидеров наблюдают за происходящим там", – сказала она на пресс-конференции.

Предыстория:

  • В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС уже ввел четыре раунда санкций против режима Лукашенко и сейчас продолжаются дискуссии о новых санкциях.
  • Лукашенко в четверг заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае если Европа решит закрыть границу.
  • В ответ в ЕС заявили, что не позволят самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу.

Темы: СШАБайденРосcияБеларусь
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