Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Використання мігрантів Білоруссю рівносильне торгівлі людьми – заява ЄС і України

Субота, 13 листопада 2021, 05:32
СИТУАЦІЯ НА ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКОМУ КОРДОНІ. ФОТО ПОЛІЦІЇ ПОЛЬЩІ

Країни-члени ЄС, до яких долучилася Україна, зробили заяву, в якій використання міграції в політичних цілях з боку Білорусі прирівняли до контрабанди чи торгівлі людьми.

Джерело: заява, оприлюднена на засіданні Генасамблеї ООН, цитує Укрінформ

Дослівно: "Білорусь… у цей час широко використовує міграцію в політичних цілях.

Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми.

Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, аби відвернути увагу від порушень прав людини та жорстоких репресій у країні".

Деталі: Автори документа рішуче засуджують "це нелюдське і неприпустиме поводження" і відкидають "будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей".

Підписанти заяви закликали "білоруський режим" негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.

Передісторія:

  • На кордоні з Польщею уже кілька днів скупчуються мігранти, яких Білорусь намагається видворити в ЄС.
  • У п’ятницю група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.

Теми: БілорусьЄСУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 15 листопада: тисяча за щеплення, ТСК щодо "вагнерівців"

відеоЗеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим

"Слуги" вирішили вигнати нардепа з фракції

Венедіктова здивована словами ексжурналістки Kyiv Post, але до суду не піде

фотоПартію "Слуга народу" очолила нардепка Шуляк

Ще одну область відправили у "червону" зону Covid

Усі новини...
Білорусь
Байден висловив стурбованість Росії та Білорусі через міграційну кризу
Росія підтвердила загибель двох своїх десантників у Білорусі
Новини 12 листопада: кордон Білорусі, скандал з Укрексімбанком
Останні новини
21:54
Новини економіки: запаси вугілля на ТЕС падають, ріст економіки уповільнився
21:40
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
21:35
Similarweb відкрив новий офіс розробки у Києві: залучать понад 50 фахівців
21:29
Німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації оператора "Північного потоку-2"
21:14
Зеленський: Держава нікого не залишить без світла і тепла
21:11
Новини 15 листопада: тисяча за щеплення, ТСК щодо "вагнерівців"
20:55
Офіційний курс: гривня різко ослабла до долара і євро
20:36
Кулеба: Франція і Німеччина пообіцяли важкі наслідки для Росії у разі широкомасштабної війни
20:17
НБУ пояснив рекордні обсяги купівлі валюти та причини зміцнення гривні
19:56
відеоЗеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим
Усі новини...