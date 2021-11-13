Використання мігрантів Білоруссю рівносильне торгівлі людьми – заява ЄС і України

Країни-члени ЄС, до яких долучилася Україна, зробили заяву, в якій використання міграції в політичних цілях з боку Білорусі прирівняли до контрабанди чи торгівлі людьми.

Джерело: заява, оприлюднена на засіданні Генасамблеї ООН, цитує Укрінформ

Дослівно: "Білорусь… у цей час широко використовує міграцію в політичних цілях.

Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми.

Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, аби відвернути увагу від порушень прав людини та жорстоких репресій у країні".

Деталі: Автори документа рішуче засуджують "це нелюдське і неприпустиме поводження" і відкидають "будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей".

Підписанти заяви закликали "білоруський режим" негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.

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