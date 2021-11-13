Використання мігрантів Білоруссю рівносильне торгівлі людьми – заява ЄС і України
Країни-члени ЄС, до яких долучилася Україна, зробили заяву, в якій використання міграції в політичних цілях з боку Білорусі прирівняли до контрабанди чи торгівлі людьми.
Джерело: заява, оприлюднена на засіданні Генасамблеї ООН, цитує Укрінформ
Дослівно: "Білорусь… у цей час широко використовує міграцію в політичних цілях.
Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми.
Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, аби відвернути увагу від порушень прав людини та жорстоких репресій у країні".
Деталі: Автори документа рішуче засуджують "це нелюдське і неприпустиме поводження" і відкидають "будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей".
Підписанти заяви закликали "білоруський режим" негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.
Передісторія:
- На кордоні з Польщею уже кілька днів скупчуються мігранти, яких Білорусь намагається видворити в ЄС.
- У п’ятницю група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.