Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Использование мигрантов Беларусью равносильно торговле людьми – заявление ЕС и Украины

Суббота, 13 ноября 2021, 04:32
Использование мигрантов Беларусью равносильно торговле людьми – заявление ЕС и Украины
СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ. ФОТО ПОЛИЦИИ ПОЛЬШИ

Страны-члены ЕС, к которым присоединилась Украина, сделали заявление, в котором использование миграции в политических целях со стороны Беларуси приравняли к контрабанде или торговле людьми.

Источник: заявление, обнародованное на заседании Генассамблеи ООН, цитирует Укринформ

Дословно: "Беларусь… в настоящее время широко использует миграцию в политических целях.

Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми.

Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране".

Детали: Авторы документа решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".

Подписавшиеся заявления призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

Предыстория:

  • На границе с Польшей уже несколько дней скапливаются мигранты, которых Беларусь пытается выдворить в ЕС.
  • В пятницу группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: