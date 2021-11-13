Использование мигрантов Беларусью равносильно торговле людьми – заявление ЕС и Украины
Страны-члены ЕС, к которым присоединилась Украина, сделали заявление, в котором использование миграции в политических целях со стороны Беларуси приравняли к контрабанде или торговле людьми.
Источник: заявление, обнародованное на заседании Генассамблеи ООН, цитирует Укринформ
Дословно: "Беларусь… в настоящее время широко использует миграцию в политических целях.
Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми.
Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране".
Детали: Авторы документа решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".
Подписавшиеся заявления призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.
Предыстория:
- На границе с Польшей уже несколько дней скапливаются мигранты, которых Беларусь пытается выдворить в ЕС.
- В пятницу группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.