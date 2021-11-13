Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Использование мигрантов Беларусью равносильно торговле людьми – заявление ЕС и Украины

Суббота, 13 ноября 2021, 05:32
СИТУАЦИЯ НА ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ. ФОТО ПОЛИЦИИ ПОЛЬШИ

Страны-члены ЕС, к которым присоединилась Украина, сделали заявление, в котором использование миграции в политических целях со стороны Беларуси приравняли к контрабанде или торговле людьми.

Источник: заявление, обнародованное на заседании Генассамблеи ООН, цитирует Укринформ

Дословно: "Беларусь… в настоящее время широко использует миграцию в политических целях.

Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми.

Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране".

Детали: Авторы документа решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".

Подписавшиеся заявления призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

Предыстория:

  • На границе с Польшей уже несколько дней скапливаются мигранты, которых Беларусь пытается выдворить в ЕС.
  • В пятницу группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.

Темы: БеларусьЕСУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 15 ноября: тысяча за вакцинацию, ВСК по "вагнеровцам"

видеоЗеленский пообещал тысячу гривен всем привитым

"Слуги" решили выгнать нардепа из фракции

Венедиктова удивлена ​​словами экс-журналистки Kyiv Post, но в суд не пойдет

фотоПартию "Слуга народа" возглавила нардепка Шуляк

Еще одну область отправили в "красную" зону Covid

Все новости...
Беларусь
Байден выразил обеспокоенность России и Беларуси из-за миграционного кризиса
Россия подтвердила гибель двух своих десантников в Беларуси
Новости 12 ноября: граница Беларуси, скандал с Укрэксимбанком
Последние новости
21:54
Новости экономики: запасы угля на ТЭС падают, рост экономики замедлился
21:40
Оккупанты 6 раз стреляли на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
21:35
Similarweb открыл новый офис разработки в Киеве: привлекут более 50 специалистов
21:29
Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2"
21:14
Зеленский: Государство никого не оставит без света и тепла
21:11
Новости 15 ноября: тысяча за вакцинацию, ВСК по "вагнеровцам"
20:55
Официальный курс: гривня резко ослабла к доллару и евро
20:36
Кулеба: Франция и Германия пообещали тяжелые последствия для России в случае широкомасштабной войны
20:17
НБУ объяснил рекордный объем покупки валюты и укрепление гривны
19:56
видеоЗеленский пообещал тысячу гривен всем привитым
Все новости...