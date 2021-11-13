Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В авіакатастрофі загинув космічний турист Blue Origin

Субота, 13 листопада 2021, 04:55
В авіакатастрофі загинув космічний турист Blue Origin
фото: Blue Origin

У штаті Нью-Джерсі під час падіння невеликого літака загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс, який у жовтні літав у космос разом з 90-літнім актором Вільямом Шатнером.

Джерело: Blue Origin у twitter, CNN

Деталі: Поліція штату Нью-Джерсі повідомляє, що літак впав у лісистій місцевості.

Це був чотиримісний літак Cessna 172, який використовують для тренувальних і розважальних польотів.

Правоохоронці повідомляють, що Вріса супроводжував приватний пілот 54-річний Томас П. Фішер.

"Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Вріса", - йдеться у повідомленні Blue Origin у twitter.

Нагадаємо: Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, став учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard.

Теми: СШАавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
Усі новини...
Реклама: