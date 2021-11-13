В авіакатастрофі загинув космічний турист Blue Origin

У штаті Нью-Джерсі під час падіння невеликого літака загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс, який у жовтні літав у космос разом з 90-літнім актором Вільямом Шатнером.

Джерело: Blue Origin у twitter, CNN

Деталі: Поліція штату Нью-Джерсі повідомляє, що літак впав у лісистій місцевості.

Це був чотиримісний літак Cessna 172, який використовують для тренувальних і розважальних польотів.

Правоохоронці повідомляють, що Вріса супроводжував приватний пілот 54-річний Томас П. Фішер.

"Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Вріса", - йдеться у повідомленні Blue Origin у twitter.

Нагадаємо: Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, став учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard.