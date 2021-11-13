Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В авіакатастрофі загинув космічний турист Blue Origin

Субота, 13 листопада 2021, 05:55
фото: Blue Origin

У штаті Нью-Джерсі під час падіння невеликого літака загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс, який у жовтні літав у космос разом з 90-літнім актором Вільямом Шатнером.

Джерело: Blue Origin у twitter, CNN

Деталі: Поліція штату Нью-Джерсі повідомляє, що літак впав у лісистій місцевості.

Це був чотиримісний літак Cessna 172, який використовують для тренувальних і розважальних польотів.

Правоохоронці повідомляють, що Вріса супроводжував приватний пілот 54-річний Томас П. Фішер.

"Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Вріса", - йдеться у повідомленні Blue Origin у twitter.

Нагадаємо: Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, став учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard.

Теми: СШАавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ТСК: Зеленський і Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцях"

Три області почали втрачати ознаки "червоної зони"

Захід попередив про високу ймовірність вторгнення Росії в Україну взимку – FT

відеоКолона мігрантів вийшла до білоруського КПП на кордоні з Польщею

В Україну заходить похолодання – вночі до 11° морозу

фотоНа Kyiv Post тиснули генпрокурорка та депутати від "Слуги народу" - журналістка

Усі новини...
США
Байден висловив стурбованість Росії та Білорусі через міграційну кризу
"Ми не знаємо, якими є наміри Росії" – Блінкен про ситуацію на кордоні України
Байден підписав закон про посилення санкцій проти Huawei і ZTE
Останні новини
15:59
Головний санлікар: в Україні немає жодного підтвердженого випадку смерті через вакцинацію проти COVID-19
15:54
ВІДЕОСуддя з банками грошей: справа Чауса пішла до суду
15:51
Під нові санкції ЄС за міграційну кризу, створену Білоруссю, потраплять 30-40 осіб і організацій - ЗМІ
15:45
За час "перемир'я" у заручники ОРДЛО потрапили 70 українців – Денісова
15:41
У Польщі затримали українця за вандалізм щодо пам'ятника Пілсудському
15:34
"Газпром" не забронював додаткові транзитні потужності на грудень: на тлі цього ціни зросли
15:30
ТСК: Зеленський і Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцях"
15:27
"Укрзалізниця" планує побудувати у 2022 році 50 вагонів-зерновозів
15:26
"Слуга народу" збере засідання фракції: що розглядатимуть
15:11
УЗ додатково піднімає вантажні тарифи на перевезення руди
Усі новини...