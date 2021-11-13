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В авиакатастрофе погиб космический турист Blue Origin

Суббота, 13 ноября 2021, 05:55
фото: Blue Origin

В штате Нью-Джерси во время падения небольшого самолета погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис, в октябре летавший в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шатнером.

Источник: Blue Origin в twitter, CNN

Детали: Полиция штата Нью-Джерси сообщает, что самолет упал в лесистой местности.

Это был четырехместный самолет Cessna 172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов.

Правоохранители сообщают, что Вриса сопровождал частный пилот 54-летний Томас П. Фишер.

"Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена де Вриса", - говорится в сообщении Blue Origin в twitter.

Напомним: Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, стал участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard.

Темы: СШАавиа
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