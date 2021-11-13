В авиакатастрофе погиб космический турист Blue Origin
В штате Нью-Джерси во время падения небольшого самолета погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис, в октябре летавший в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шатнером.
Источник: Blue Origin в twitter, CNN
Детали: Полиция штата Нью-Джерси сообщает, что самолет упал в лесистой местности.
Это был четырехместный самолет Cessna 172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов.
Правоохранители сообщают, что Вриса сопровождал частный пилот 54-летний Томас П. Фишер.
"Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена де Вриса", - говорится в сообщении Blue Origin в twitter.
Напомним: Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, стал участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard.