Украина – третья в мире и вторая в Европе по суточной смертности от Covid
11 ноября в мире диагностировали более 516 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 90 тысяч, в Германии – более 48 тысяч и в Британии – более 40 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Украина.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США и Украина.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.
За все время пандемии излечились от болезни 229 003 963 человека. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5104214 смерти от COVID-19.
Напомним: За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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