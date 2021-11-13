Украина – третья в мире и вторая в Европе по суточной смертности от Covid

11 ноября в мире диагностировали более 516 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 90 тысяч, в Германии – более 48 тысяч и в Британии – более 40 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Украина.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США и Украина.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

За все время пандемии излечились от болезни 229 003 963 человека. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5104214 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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