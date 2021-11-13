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Путін обіцяє "поговорити" з Лукашенком щодо погроз перекрити газ до ЄС

Субота, 13 листопада 2021, 11:45
AFP VIA GETTY IMAGES

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що самопроголошений президент Білорусі теоретично може перекрити транзит російського газу до країн ЄС, але це буде порушенням транзитного контракту з Росією.

Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Теоретично, звісно, ​​Лукашенко, як президент транзитної країни, може, напевно, дати вказівку щодо перекриття наших поставок до Європи. Хоча це буде порушенням нашого транзитного контракту, і я сподіваюся, що до цього не дійде".

"Але це [перекриття транзиту газу] завдало б великої шкоди енергетиці Європи, енергетичному сектору Європи і не сприяло розвитку наших відносин із Білоруссю як з транзитною країною".

Деталі: Путін заявив, що має намір обговорити з Лукашенком його слова про можливість перекрити транзит газу до країн ЄС.

"Я, чесно кажучи, вперше про це чую, тому що я двічі розмовляв із Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", - сказав він.

"Я, звичайно, з ним поговорю на цю тему, якщо він не в серцях це просто сказав", - запевнив президент РФ.

Що передувало: 11 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перекрити газопровід "Ямал – Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон через наплив мігрантів із Білорусі.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Теми: ПутінЛукашенкогазЄС


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