Путін обіцяє "поговорити" з Лукашенком щодо погроз перекрити газ до ЄС

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що самопроголошений президент Білорусі теоретично може перекрити транзит російського газу до країн ЄС, але це буде порушенням транзитного контракту з Росією.

Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Теоретично, звісно, ​​Лукашенко, як президент транзитної країни, може, напевно, дати вказівку щодо перекриття наших поставок до Європи. Хоча це буде порушенням нашого транзитного контракту, і я сподіваюся, що до цього не дійде".

"Але це [перекриття транзиту газу] завдало б великої шкоди енергетиці Європи, енергетичному сектору Європи і не сприяло розвитку наших відносин із Білоруссю як з транзитною країною".

Деталі: Путін заявив, що має намір обговорити з Лукашенком його слова про можливість перекрити транзит газу до країн ЄС.

"Я, чесно кажучи, вперше про це чую, тому що я двічі розмовляв із Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", - сказав він.

"Я, звичайно, з ним поговорю на цю тему, якщо він не в серцях це просто сказав", - запевнив президент РФ.

Що передувало: 11 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перекрити газопровід "Ямал – Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон через наплив мігрантів із Білорусі.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, введені проти Мінська.