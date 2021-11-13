Путин обещает "поговорить" с Лукашенко об угрозах перекрыть газ в ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что самопровозглашенный президент Беларуси теоретически может перекрыть транзит российского газа в страны ЕС, но это будет нарушением транзитного контракта с Россией.

Источник: Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает ТАСС

Прямая речь: "Теоретически, конечно, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет".

"Но это [перекрытие транзита газа] нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной".

Детали: Путин заявил, что собирается обсудить с Лукашенко его слова о возможности перекрыть транзит газа в страны ЕС.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - сказал он.

"Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", - заверил президент РФ.

Что предшествовало: 11 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал – Европа" в случае, если Европа решит закрыть границу из-за наплыва мигрантов из Беларуси.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.