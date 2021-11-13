На Афоні спалах коронавірусу, патріарх Варфоломій переніс свій візит

Вселенський патріарх Варфоломій був змушений перенести свій офіційний візит до Афону через сплеск ковіду у громаді ченців, що живуть в монастирях на Святій Горі.

Джерело: грецька газета Ekathimerini

Деталі: Варфоломій відвідує Грецію в рамках заходів, організованих в Афінах Елладською церквою та іншими органами з нагоди 30-річчя його сходження на патріарший престол.

З огляду на розповсюдження вірусу, патріарх Варфоломій закликав людей вакцинуватися проти Covid.

Зазначається, що його візит до Афону все ж відбудеться, проте дещо пізніше – з 20 по 25 листопада.

Дослівно Вселенський патріархат: "Цим рішенням Вселенський патріарх хоче наголосили на необхідності вакцинації проти коронавірусу та дотриманні заходів безпеки як єдиного безпечного способу подолання смертельної пандемії".

Передісторія: Прокуратура грецького міста Салоніки відкрила провадження щодо священника, якого підозрюють у тому, що він радив вірянам не робити щеплення проти коронавірусу. Розслідування розпочалося після того, як місцевий новинний сайт повідомив про дії церковника.