На Афоне вспышка коронавируса, патриарх Варфоломей перенес свой визит

Вселенский патриарх Варфоломей был вынужден перенести свой официальный визит на Афон из-за всплеска коронавируса в общине монахов, живущих в монастырях на Святой Горе.

Источник: греческая газета Ekathimerini

Детали: Варфоломей посещает Грецию в рамках мероприятий, организованных в Афинах Элладской церковью по случаю 30-летия его восхождения на патриарший престол.

Учитывая распространение вируса, патриарх Варфоломей призвал людей вакцинироваться против Covid.

Отмечается, что его визит на Афон все же состоится, однако позже – с 20 по 25 ноября.

Дословно Вселенский патриархат: "Этим решением Вселенский патриарх хочет обратить внимание на необходимость вакцинации против коронавируса и соблюдения мер безопасности как единственного безопасного способа преодоления смертельной пандемии".

Предыстория: Прокуратура греческого города Салоники открыла дело относительно священника, которого подозревают в том, что он советовал верующим не делать прививки против коронавируса. Расследование началось после того, как местный новостной сайт сообщил о действиях церковника.