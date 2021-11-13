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Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

Субота, 13 листопада 2021, 21:22
Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий
Фото AFP/Getty Images

13 листопада під час виконання службових обов'язків біля кордону з Білоруссю загинув польський військовослужбовець.

Джерело: речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін, заява командувача 17-ї танкової механізованої бригади Збройних сил Польщі у Twitter

Деталі: Командування зазначає, що за попередніми даними, він загинув внаслідок пострілу зі службової зброї, і до інциденту не причетні "треті особи".

Дослівно: "Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. На місце служби солдат прибув трохи більше, ніж тиждень тому. З моменту відрядження він не контактував з мігрантами".

Нагадаємо:

  • Група британських військових була спрямована до кордону Польщі з Білоруссю для підтримки польських військ в умовах зростаючої міграційної кризи.
  • У НАТО заявили, що очікують на будь-яку ескалацію ситуації на своєму східному фланзі.

Українська правда

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Теми: кордонПольщаБілорусь
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