Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий
Субота, 13 листопада 2021, 21:22
13 листопада під час виконання службових обов'язків біля кордону з Білоруссю загинув польський військовослужбовець.
Джерело: речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін, заява командувача 17-ї танкової механізованої бригади Збройних сил Польщі у Twitter
Деталі: Командування зазначає, що за попередніми даними, він загинув внаслідок пострілу зі службової зброї, і до інциденту не причетні "треті особи".
Дослівно: "Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. На місце служби солдат прибув трохи більше, ніж тиждень тому. З моменту відрядження він не контактував з мігрантами".
Нагадаємо:
- Група британських військових була спрямована до кордону Польщі з Білоруссю для підтримки польських військ в умовах зростаючої міграційної кризи.
- У НАТО заявили, що очікують на будь-яку ескалацію ситуації на своєму східному фланзі.
Українська правда