У границы с Беларусью погиб польский военный

13 ноября при исполнении служебных обязанностей у границы с Беларусью погиб польский военнослужащий.

Источник: пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, командующий 17-й танковой механизированной бригады Вооруженных сил Польши в Twitter

Деталі: Командование отмечает, что по предварительным данным, он погиб вследствие выстрела из служебного оружия, и к инциденту не причастны "третьи лица".

Дословно: "Солдат служил в резерве, он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. На место службы солдат прибыл чуть больше, чем неделю назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами".

Напомним: