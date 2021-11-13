Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У границы с Беларусью погиб польский военный

Суббота, 13 ноября 2021, 21:22
У границы с Беларусью погиб польский военный
Фото AFP/Getty Images

13 ноября при исполнении служебных обязанностей у границы с Беларусью погиб польский военнослужащий.

Источник: пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, командующий 17-й танковой механизированной бригады Вооруженных сил Польши в Twitter

Деталі: Командование отмечает, что по предварительным данным, он погиб вследствие выстрела из служебного оружия, и к инциденту не причастны "третьи лица".

Дословно: "Солдат служил в резерве, он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. На место службы солдат прибыл чуть больше, чем неделю назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами".

Напомним:

  • Группа британских военных была направлена ​​к границе Польши с Беларусью для поддержки польских войск в условиях растущего миграционного кризиса.
  • В НАТО заявили, что ожидают любой эскалации ситуации на своем восточном фланге.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаПольшаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
граница
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Возле границы Польши с Калининградом нашли загадочный воздушный шар
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: