У границы с Беларусью погиб польский военный
Суббота, 13 ноября 2021, 21:22
13 ноября при исполнении служебных обязанностей у границы с Беларусью погиб польский военнослужащий.
Источник: пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, командующий 17-й танковой механизированной бригады Вооруженных сил Польши в Twitter
Деталі: Командование отмечает, что по предварительным данным, он погиб вследствие выстрела из служебного оружия, и к инциденту не причастны "третьи лица".
Дословно: "Солдат служил в резерве, он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. На место службы солдат прибыл чуть больше, чем неделю назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами".
Напомним:
- Группа британских военных была направлена к границе Польши с Беларусью для поддержки польских войск в условиях растущего миграционного кризиса.
- В НАТО заявили, что ожидают любой эскалации ситуации на своем восточном фланге.
Украинская правда