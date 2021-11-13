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У границы с Беларусью погиб польский военный

Суббота, 13 ноября 2021, 22:22
Фото AFP/Getty Images

13 ноября при исполнении служебных обязанностей у границы с Беларусью погиб польский военнослужащий.

Источник: пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, командующий 17-й танковой механизированной бригады Вооруженных сил Польши в Twitter

Деталі: Командование отмечает, что по предварительным данным, он погиб вследствие выстрела из служебного оружия, и к инциденту не причастны "третьи лица".

Дословно: "Солдат служил в резерве, он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. На место службы солдат прибыл чуть больше, чем неделю назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами".

Напомним:

  • Группа британских военных была направлена ​​к границе Польши с Беларусью для поддержки польских войск в условиях растущего миграционного кризиса.
  • В НАТО заявили, что ожидают любой эскалации ситуации на своем восточном фланге.

Украинская правда
Темы: границаПольшаБеларусь
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