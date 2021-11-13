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Хакери отримали доступ до електронної пошти ФБР

Субота, 13 листопада 2021, 23:44
Фото Getty Images

ФБР заявило про злам своєї електронної пошти, хакери отримали доступ до скриньки та розіслали з неї фальшиві електронні листи.

Джерело: NBC News, Bloomberg

Деталі: Хакери зламали зовнішню систему електронної пошти Федерального бюро розслідувань. Зловмисники розіслали десятки тисяч електронних листів з облікового запису ФБР з "попередженнями" про можливу кібератаку.

Спам-повідомлення з сервера електронної пошти ФБР були відправлені на щонайменше 100 тисяч електронних адрес.

Мотиви хакерів наразі невідомі, також незрозуміло, яким чином вони отримали доступ до системи електронної пошти Бюро.

Фейкове повідомлення містило технічно незрозуміле "попередження", яке посилалося на групу кіберзлочинців під назвою The Dark Overlord.

Автор листа підписався як особа, що нібито пов’язана з Міністерством внутрішньої безпеки США. У ФБР відмовилися повідомляди деталі інциденту.

Дослівно: "ФБР і CISA знають про інцидент сьогодні вранці, пов'язаний з підробленими електронними листами з облікового запису електронної пошти @ic.fbi.gov. Ми не можемо надати будь-яку додаткову інформацію наразі. Ми продовжуємо закликати громадськість бути обережними щодо невідомих відправників".

Нагадаємо:

  • Державний департамент США оголосив мільйонні винагороди за інформацію про осіб, причетних до хакерського угруповання, яке пов’язують з Росією.

Теми: хакериСША


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