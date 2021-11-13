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Хакеры получили доступ к электронной почте ФБР

Суббота, 13 ноября 2021, 22:44
Хакеры получили доступ к электронной почте ФБР
Фото Getty Images

ФБР заявило о взломе своей электронной почты, хакеры получили доступ к ящику и разослали с него фальшивые электронные письма.

Источник: NBC News, Bloomberg

Детали: Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований. Злоумышленники разослали десятки тысяч электронных писем с аккаунта ФБР с "предупреждениями" о возможной кибератаке.

Спам-сообщения с сервера электронной почты ФБР были отправлены по меньшей мере на 100 тысяч электронных адресов.

Мотивы хакеров пока неизвестны, также непонятно, как хакеры получили доступ к системе электронной почты Бюро.

Фейковое сообщение содержало технически непонятное "предупреждение", ссылавшееся на группу киберпреступников под названием The Dark Overlord.

Автор письма подписался как лицо, якобы связанное с Министерством внутренней безопасности США. В ФБР отказались сообщать детали инцидента.

Дословно: "ФБР и CISA знают об инциденте сегодня утром, связанном с поддельными электронными письмами с учетной записи электронной почты @ic.fbi.gov. Мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию. Мы продолжаем призывать общественность быть осторожными относительно неизвестных отправителей".

Напомним:

Государственный департамент США объявил миллионные вознаграждения за информацию о лицах, причастных к хакерской группировке, которую связывают с Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерыСША
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