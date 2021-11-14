Кількість загиблих у вибуху в Сьєрра-Леоне зросла до 144
Неділя, 14 листопада 2021, 00:44
Число загиблих внаслідок вибуху бензовоза в столиці Сьєрра-Леоне – Фрітауні - збільшилося до 144 порівняно з попередньою оцінкою у 115.
Джерело: Reuters
Деталі: У лікарні, як і раніше, проходять лікування 57 осіб, з яких 11 перебувають у критичному стані.
Передісторія:
- 6 листопада у Фрітауні стався сильний вибуху внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою.
- Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.