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Кількість загиблих у вибуху в Сьєрра-Леоне зросла до 144

Неділя, 14 листопада 2021, 00:44
SAIDU BAH/AFP via Getty Images

Число загиблих внаслідок вибуху бензовоза в столиці Сьєрра-Леоне – Фрітауні - збільшилося до 144 порівняно з попередньою оцінкою у 115.

Джерело: Reuters

Деталі: У лікарні, як і раніше, проходять лікування 57 осіб, з яких 11 перебувають у критичному стані.

Передісторія:

  • 6 листопада у Фрітауні стався сильний вибуху  внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою.
  • Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

Теми: Африка


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