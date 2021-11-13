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Кількість загиблих у вибуху в Сьєрра-Леоне зросла до 144

Субота, 13 листопада 2021, 23:44
Кількість загиблих у вибуху в Сьєрра-Леоне зросла до 144
SAIDU BAH/AFP via Getty Images

Число загиблих внаслідок вибуху бензовоза в столиці Сьєрра-Леоне – Фрітауні - збільшилося до 144 порівняно з попередньою оцінкою у 115.

Джерело: Reuters

Деталі: У лікарні, як і раніше, проходять лікування 57 осіб, з яких 11 перебувають у критичному стані.

Передісторія:

  • 6 листопада у Фрітауні стався сильний вибуху  внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою.
  • Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Африка
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