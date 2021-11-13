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Количество погибших во взрыве в Сьерра-Леоне возросло до 144

Суббота, 13 ноября 2021, 23:44
Количество погибших во взрыве в Сьерра-Леоне возросло до 144
SAIDU BAH/AFP via Getty Images

Число погибших в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне – Фритауне -  увеличилось до 144 по сравнению с предварительной оценкой в 115.

Источник: Reuters

Детали: В больнице по-прежнему проходят лечение 57 человек, из которых 11 находятся в критическом состоянии.

Предыстория:

  • 6 ноября во Фритауне произошел сильный взрыв в результате столкновения бензовоза с грузовиком.
  • Топливо разлилось перед возгоранием, и огонь охватил прохожих и автомобили на оживленном перекрестке.

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Темы: Африка
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