Количество погибших во взрыве в Сьерра-Леоне возросло до 144
Суббота, 13 ноября 2021, 23:44
Число погибших в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне – Фритауне - увеличилось до 144 по сравнению с предварительной оценкой в 115.
Источник: Reuters
Детали: В больнице по-прежнему проходят лечение 57 человек, из которых 11 находятся в критическом состоянии.
Предыстория:
- 6 ноября во Фритауне произошел сильный взрыв в результате столкновения бензовоза с грузовиком.
- Топливо разлилось перед возгоранием, и огонь охватил прохожих и автомобили на оживленном перекрестке.