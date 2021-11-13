Количество погибших во взрыве в Сьерра-Леоне возросло до 144

Число погибших в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне – Фритауне - увеличилось до 144 по сравнению с предварительной оценкой в 115.

Источник: Reuters

Детали: В больнице по-прежнему проходят лечение 57 человек, из которых 11 находятся в критическом состоянии.

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